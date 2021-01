Juventus-Sassuolo, Bonucci: “Gara pesantissima, in campo con umiltà. Milan? Vittoria che ha dato autostima”

“Stasera è una gara pesantissima. Vincere stasera darebbe un ulteriore segnale a noi stessi e al campionato. Non possiamo permetterci di perdere punti. Sarà una gara aperta da ambe due le parti, loro sono una grande squadra e se la vorranno giocare con l’attacco alla profondità”.

Sono le parole del difensore bianconero Leonardo Bonucci che, intervenuto ai microfoni di “Juventus TV” a pochi istanti dal fischio d’inizio del match contro il Sassuolo, ha analizzato l’impegno che questa sera attenderà i suoi: reduci da un convincente successo maturato contro il Milan capolista.

“Serviranno grande sacrificio e umiltà per difendere e grande cinismo e cattiveria nell’ultimo passaggio. La vittoria di San Siro ci ha dato autostima e convinzione, ma se non seguita da altri risultati, cominciando da stasera, non serve a niente. L’obiettivo è quello di continuare a vincere per vedere ad aprile a che punto saremo”.