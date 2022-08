Juventus-Sassuolo, Allegri: “Dobbiamo provare a vincere. Kostic e Vlahovic…”

Le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus

Mediagol ⚽️️

Parola a Massimiliano Allegri. L'allenatore della Juventus è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'esordio in campionato contro il Sassuolo di Dionisi. Il match è in programma domani sera alle ore 20.45 all'Allianz Stadium. "La squadra ha lavorato bene in questo mese, la prima è sempre una partita che incuriosisce. Contro un Sassuolo che l’anno scorso ci ha battuto in casa, dobbiamo fare una bella partita. Bisogna giocare da squadra, ci sarà lo stadio pieno e ci vorrà entusiasmo", ha sottolineato il tecnico bianconero.

STATO D'ANIMO- "I tifosi capisco l’umore, questi alti e bassi. Abbiamo fatto tre amichevoli importanti, l’ultima è finita male e avevamo lavorato molto in settimana. Ci ha fatto bene questa bella sconfitta per farci alzare le antenne, ho sentito troppi trionfalismi in giro. La Juventus ha il dovere di provare a vincere, le concorrenti si sono rafforzate. Ci sono 4-5 pretendenti e noi siamo fra quelle. Dobbiamo lavorare in silenzio, migliorare la squadra sotto tutti i punti di vista. Sotto l'aspetto del gioco, della fase difensiva. Credo sia un lavoro che stiamo facendo quotidianamente, la società è stata molto brava a sostituire chi è partito. Pensiamo al campionato prima della chiusura del mercato, tre in casa e uno fuori. Domani lo sarà. Ci sarà da soffrire come tutte le partite. E' sempre stata la forza delle squadre vincenti. Avere rispetto dell'avversario e non snobbarlo. Serve far bene quando abbiamo la palla e quando non l'abbiamo. Va migliorato. La squadra ha entusiasmo per giocare questa partita”.

KOSTIC- "Kostic è un giocatore che crossa molto bene, è arrivato da due giorni e tra l'altro ha fatto avanti e indietro. Devo ancora decidere fra lui, McKennie e Cuadrado ne giocano due. Ci sono anche i cambi, devo ancora decidere. Lui è un calciante e Vlahovic ne trarrà vantaggio".

VLAHOVIC- "Vlahovic sta bene, è rientrato dopo quel problema avuto in esatte, è normale che ci voglia un attimo di pazienza per trovarlo al massimo della condizione. Ha tutte le possibilità per fare una grande stagione, sicuramente la farà".

RINFORZI- "Inutile parlare di mercato, ci pensa la società. Sono stati sostituiti giocatori che sono andati via, noi dobbiamo pensare alla partita di domani. Il Sassuolo viene da una brutta sconfitta in Coppa Italia, ha preso un giocatore importante come Pinamonti".

"Va fatto un passo alla volta, poi le le cose cambiano. L'anno scorso abbiamo fatto un girone di ritorno straordinario fino all'Inter, abbiamo dovuto rincorrere una partenza sbagliata. Le partite ora son diverse da quelle di ottobre dove saremo tutti pini condizione, domani ci vuole una partita da Juventus", ha chiosato Allegri.