Juventus-Sampdoria, quote dei bookmakers e probabili formazioni: le scelte di Pirlo e Ranieri

Tutto pronto per Juventus-Sampdoria.

Pirlo si prepara all’esordio in campionato contro la Sampdoria di Claudio Ranieri nella gara in programma quest’oggi, domenica 20 settembre, alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino: il match sarà trasmesso su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra).

Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono una gara a senso unico, con i padroni di casa nettamente in favore sugli ospiti: il segno 1, infatti, è offerto a 1.38, il segno X a 5.25 e infine, il segno 2 a 8.00.

Andrea Pirlo dovrebbe schierare la sua prima Juventus con un 3-5-2. Tra i pali Szecseny, nella difesa a tre spazio a Danilo con Bonucci e Chiellini. Sugli esterni, dove c’è da registrare l’infortunio in allenamento di Alex Sandro che lo costringerà a saltare il match, spazio a Cuadrado a destra e a De Sciglio a sinistra, al centro Ramsey mezzala destra e Rabiot mezzala sinistra con Bentancur play. Nel tandem offensivo, Cristiano Ronaldo e Kulusevski.

Per fronteggiare il 3-5-2 bianconero, Claudio Ranieri si affida al suo solido 4-4-2. In porta Audero, difesa a quattro composta – da destra a sinistra – da Bereszynski, Yoshida, Tonelli e Augello. A centrocampo Depaoli esterno destro, Thorsby ed Ekdal al centro e Jankto a sinistra; in avanti ci saranno invece Bonazzoli e Quagliarella.

Di seguito, le probabili formazioni.

JUVENTUS (3-5-2): Szecseny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Rabiot, De Sciglio; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Bonazzoli.