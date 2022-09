Juventus-Salernitana, l’ironia di Ryanair: “Nostri aerei più affidabili del Var”

Tra polemiche ed ironia. Il 2-2 tra Juventus e Salernitana continua a tenere banco anche fuori dal rettangolo di gioco. La compagnia aerea Ryanair, tramite i propri canali social, ha postato un'immagine dall'alto del momento incriminato del match, in cui il calciatore della compagine campana, Antonio Candreva, sembrerebbe tenere in gioco il capitano bianconero, Leandro Bonucci, nell'azione del gol poi annullato dal Var per presunto fuorigioco di Milik.