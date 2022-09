Juventus-Salernitana 2-2: Bonucci acciuffa il pari, Milik illude. Granata coraggiosi

Un primo tempo gestito ed aggredito alla perfezione da parte dei campani di Nicola , capaci di dominare la Juventus per buoni tratti di gara fino a rientrare negli spogliatoi con ben due gol di vantaggio. D'orgoglio gli uomini di Allegri sono riusciti a riprendere il match, arrivando anche a pareggiare con il tiro dal dischetto del centrale italiano ex Milan.

Altra gara senza vittoria per la stagione dei piemontesi, d'altro canto rimpianto non da poco in casa Salernitana per l'occasione persa di portare via da Torino il bottino intero.