Juventus-Roma, Sarri: “Chi avrà bisogno di riposare lo farà, dobbiamo gestirci”

Maurizio Sarri si proietta alla sfida di campionato contro la Roma.

La Juventus affronterà nell’ultima giornata di campionato i giallorossi. Sfida che non ha nulla da chiedere per entrambe le compagini: se i bianconeri sono già campioni d’Italia, gli uomini di Fonseca hanno conquistato aritmeticamente la quinta posizione. Il tecnico toscano di piemontesi. intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato così il match dell’Allianz Stadium.

“Chi ha bisogno di riposare lo farà, chi può giocare va in campo. Non ho mai detto sbagliato, ho fatto una constatazione. Ci sono dodici giorni. Adeguandosi al calendario vanno fatte certe scelte, mi rendo conto delle difficoltà a fare i calendari in questo periodo. Però poi dobbiamo cercare di gestire, non è facile perché le condizioni ambientali sono difficili. Se parlo un italiano decente non ci sono molte interpretazioni”.