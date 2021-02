Juventus-Roma, Pirlo: “Abbiamo giocato la gara che volevamo, adesso siamo compattati. La mia crescita? Rispondo Così”

Al termine della sfida dell’“Allianz Stadium” Juventus–Roma, il tecnico bianconero, Andrea Pirlo, ha analizza la vittoria per 2-0 contro i giallorossi, intervistato ai microfoni del format “Sky Sport”. Queste le parole dell’allenatore della Juventus.

“Eravamo preparati bene. Era il tipo di partita che volevamo fare, è difficile andare a prendere tutte le volte la Roma in maniera aggressiva. Quando lo potevamo fare l’abbiamo fatto bene, quando abbiamo dovuto aspettare altrettanto. Quanto pesa il ritorno di Chiellini? Giorgio sta facendo bene come tutti gli altri. Abbiamo trovato l’entusiasmo, ci siamo compattati. Abbiamo lavorato sugli errori fatti in passato e ci siamo ritrovati. Il nostro attuale livello? Io mi sono sempre sentito all’interno del gruppo, mi hanno sempre dato disponibilità e si vede dall’atteggiamento anche in queste partite. Tutti aiutano anche in difesa, quando hai questo atteggiamento i multati è più facile arrivino. Siamo una rosa molto competitiva come ha mostrato questa settimana. Gioco di rimessa? Abbiamo fatto la partita fatta dalla Roma all’andata. Loro ci erano ripartiti un sacco di volte, dovevamo trovare soluzioni e loro lasciano spazio. Potremo ripeterla anche i futuro, non possiamo avere la forza sempre di prendere gli avversari alti. La mia crescita? Le partite e le sconfitte ti fanno crescere, è normale che ogni minima cosa ti serva per migliorare. Ho una grande squadre e una grande società che mi sta alle spalle. Ho imparato tante cose, non tutte le partite sono uguali, i moduli e le soluzioni variano. Giocare sempre uguale diventa schematico. Un pensiero sull’Inter? La solita impressione, sono una grande squadra e martedì sarà una battaglia. Dybala? Spero che domani si alleni un po’ con noi per averlo al più presto a disposizione”.

