Juventus-Roma, Bonucci: “Dybala un valore aggiunto, siamo fortunati. Scudetto? Quattro punti…”

La Juventus approda in semifinale.

Sul campo dell’Allianz Stadium è andata in scena la sfida tra la Juventus e la Roma, che si sono affrontati in occasione dei quarti di finale della Coppa Italia: i bianconeri hanno chiuso la pratica nel corso del primo tempo grazie ai gol di Cristiano Ronaldo, Bentancur e Leonardo Bonucci, conquistando il passaggio in semifinale dove affronteranno la vincente del match tra Torino e Milan.

Al termine del match il difensore e capitano della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport esprimendo la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta: “Dobbiamo dare sempre tutto perché appena abbassiamo un tantino la guardia andiamo in difficoltà, quando abbiamo smesso di correre sulle seconde palle abbiamo subito qualcosa di troppo. Giocato un buon primo tempo, l’abbiamo interpretata bene e fatto male quando ci hanno lasciato campo. Dybala? Un valore in più per noi, ma siamo fortunati perché abbiamo 25 giocatori di grandissimo livello. Campionato? Quattro punti di vantaggio non sono niente, mancano ancora tante partite e se pensiamo che siano sufficienti per vincere vuol dire che siamo matti. Siamo in corsa in tre competizioni e vogliamo arrivare in fondo in tutte“.