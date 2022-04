Juventus, Roberto Carlos: “Dybala un fuoriclasse mondiale, merita le big d’Europa”

Roberto Carlos ha detto la sua sul futuro di Paulo Dybala, destinato a lasciare la Juventus e, a detta sua, all'altezza dei grandi club d'Europa

Parola a Roberto Carlos. L'ex terzino del Real Madrid ha detto la sua in merito al prossimo futuro di Paulo Dybala, in rotta con la Juventus e in cerca di una squadra in vista della prossima stagione. L'ex fantasista argentino del Palermo chiuderà la sua storia in bianconero dopo ben sette anni di permanenza tra le fila della Vecchia Signora, dopo più di 100 gol e tante gioie regalate ai tifosi juventini. Un parametro zero di lusso per Roberto Carlos che - come riportato da Tuttosport - ha speso parole al miele per l'argentino, a detta sua, giocatore dall'assoluto livello internazionale. Ecco, di seguito, le sue parole: "Dybala è un craque mondiale. Le grandi squadre dovrebbe puntare su di lui, ma non si sa cosa passi nella testa di queste persone. Dybala è un grandissimo attaccante, come si dice in Portogallo: la porta per lui è sempre aperta".