Juventus, rinnovo vicino per Dybala: l’ex Palermo ai dettagli con i bianconeri

Le ultime in merito al rinnovo di Paulo Dybala, sempre più vicino a prolungare il suo contratto con la Juventus

Sempre più vicina al lieto fine la telenovela sul rinnovo di Paulo Dybala . Settimane di lavoro incessante hanno portato al risultato auspicato da tutto il mondo bianconero. Il numero 10 argentino e il suo agente Jorge Antun sembrerebbero aver trovato un'intesa economica di massima con il club di Andrea Agnelli . Il procuratore dell'ex Palermo è ripartito direzione Sud America, a testimonianza di un accordo ormai definito e al quale mancherebbero soltanto le ultime pratiche legali per ufficializzare la permanenza del classe '97 a Torino. Sponda bianconera, dunque, le sensazioni sono cautamente positive, in attesa proprio dell'ultimo ok da parte degli entourage legali del giocatore e del club stesso.

Dal ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Vecchia Signora, Dybala è stato il polo catalizzatore di ogni progetto bianconero che volgesse lo sguardo al futuro. La fascia di capitano, la titolarità indiscussa - fino al nuovo infortunio -, la centralità all'interno del reparto offensivo e nella visione tattica di facciata del tecnico livornese. Tutti elementi che hanno contribuito in maniera estremamente rilevante al prosieguo positivo della trattativa per il prolungamento contrattuale, oggi sempre più vicina ad una celere e felice conclusione.

Dovrebbe dunque prendere il via a breve l'ultima decisiva fase dell'operazione Dybala-Juventus, con le questioni burocratiche che rimangono il vero nodo da sciogliere prima di poter considerare ufficiale le operazione. I cavilli principali da risolvere resterebbero in merito alla gestione dei diritti d'immagine e delle tassazioni, campo interamente di competenza degli avvocati di entrambe le parti in causa. Posizionato anche quest'ultimo tassello, il mosaico si rivelerà completo e la permanenza di Paulo Dybala in bianconero non resterà che una mera formalità da ufficializzare.