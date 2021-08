Juventus, rinnovo Dybala: incontro con l’entourage dell’ex Palermo. La situazione

La dirigenza della Juventus ha incontrato questa mattina alla Continassa l'entourage di Paulo Dybala per discutere del rinnovo

Dopo aver concluso la quarantena in seguito al suo arrivo in Italia, l'agente Jorge Antun ha raggiunto questa mattina la Continassa insieme al manager della Joya per le aree sponsor e brand, Carlos Novel, per incontrare Federico Cherubini e Pavel Nedved. Con il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera, Dybala è tornato al centro del progetto tecnico. E la volontà delle parti resta quella di proseguire insieme, evitando un addio che fino a pochi mesi fa sembrava più vicino.