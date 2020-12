Juventus, enigma Dybala: trattativa serrata e complessa per il rinnovo del contratto dell’ex Palermo. I dettagli

Juventus–Dybala, lavori in corso per il prolungamento del contratto del talento argentino. Trovare il punto di convergenza tra le parti non pare semplice.

Resta in salita la strada per il rinnovo contrattuale dell’attaccante argentino con la maglia bianconera. Come riportato da Sky Sport, il club di Agnelli sta continuando a lavorare per limare le distanze tra domanda e offerta ma il raggiungimento dell’accordo non si preannuncia affatto un traguardo scontato.

A ciò si aggiunge il momento poco brillante, sia sotto il profilo tecnico sia psicologico, che l’attaccante ex Palermo sta vivendo e che inevitabilmente inficia la qualità delle sue prestazioni. La trattativa serrata e complessa sta influenzando l’umore e il suo rendimento in campo, e viceversa. Un circolo vizioso che la Juventus dovrà interrompere al più presto per il bene del club e del calciatore.

