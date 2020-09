Juventus, retroscena Morata: il taglio dello stipendio e le chiamate a Pirlo e Paratici per proporsi

La notizia era nell’aria, ieri sera l’ufficialità: Alvaro Morata è nuovo giocatore della Juventus.

Calciomercato Juventus, ufficiale: Morata è un nuovo giocatore bianconero. Dettagli e cifre dell’operazione

L’attaccante spagnolo è tornato a vestire la maglia bianconera, che ha già indossato per due stagioni nel corso della sua carriera (dal 2014 al 2016). Un trasferimento, quello di Morata in quel di Torino, voluto fortemente dallo stesso giocatore. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, i primi contatti tra le parti risalirebbero ad almeno un mese e mezzo fa. Da quel momento, il calciatore originario di Madrid ha sempre sperato di approdare alla corte di Andrea Pirlo, anche quando Edin Dzeko sembrava ad un passo dalla firma, chiamando ogni giorno lo stesso tecnico e Paratici per proporsi.

Se in un primo momento le richieste dell’Atletico Madrid (cessione a titolo definitivo per 50 milioni di euro o prestito con obbligo di riscatto alle stesse cifre) non hanno convinto la dirigenza bianconera, negli ultimi giorni il club spagnolo ha deciso di ammorbidire la propria posizione. Dunque, la fumata bianca, con il giocatore che ha accettato la riduzione dell’ingaggio da sei a cinque milioni di euro a stagione.

