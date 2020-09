Juventus, Ramsey: “Con Pirlo ci divertiamo, ha portato nuove idee. Scudetto? Rispondo così”

Parla Aaron Ramsey.

Arrivato a Torino a parametro zero dall’Arsenal, il centrocampista di proprietà della Juventus, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la nuova stagione bianconera che ha come grande novità la presenza di Andrea Pirlo in panchina, reduce dalla prima vittoria stagionale contro la Sampdoria: “Abbiamo un nuovo allenatore, un nuovo staff, nuove idee e noi giocatori siamo molto presi da questo. Credo che la differenza è che ci sia molto divertimento, gli allenamenti sono duri ma danno grande soddisfazione”.

“Campionato? Siamo partiti bene con il primo match e ora dobbiamo continuare nella costruzione della squadra – ha proseguito Ramsey -. La Juventus è sempre stata ricca di grandi giocatori e questa squadra ne ha tanti. Tutti hanno un ruolo e la possibilità di giocare e sono sicuro che ognuno aiuterà la squadra a raggiungere gli obiettivi. Sono molto felice della possibilità di giocare insieme a chi ha così tanta qualità in attacco e credo sia possibile giocare tutti insieme in qualche partita”.

Chiosa finale sulle rivali nella corsa Scudetto: “L’Inter è una grande squadra, hanno comprato molti giocatori, sono una delle sfidanti per lo scudetto, ma anche il Napoli che è molto forte, il Milan che ha finito la scorsa stagione molto bene e ha iniziato questa altrettanto bene. Io credo che la Serie A quest’anno sia molto difficile con molta concorrenza per noi”.