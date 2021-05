Juventus, quale futuro per Douglas Costa? Parla l’agente: “Ecco come stanno le cose”

Quale futuro per Douglas Costa?

Il calciatore brasiliano, attualmente in prestito al Bayern Monaco, potrebbe non fare ritorno in quel di Torino. Il classe 1990, che ha lasciato l’Italia nell’estate 2020 per approdare in Bundesliga, liberando il club bianconero di uno stipendio pesante, potrebbe tornare a giocare in patria. Il Gremio, infatti, starebbe provando a trovare un accordo per portare l’ala in Brasile.

A tal proposito, si è espresso anche Junior Mendonza – agente di Douglas Costa – intervistato ai microfoni di ‘Uol Esporte’. “La situazione sarà definita nei prossimi giorni. Stiamo cercando di arrivare ad un esito positivo. Le parti sono impegnate a rendere fattibile l’operazione, rispettando i contratti in essere con Juventus e Bayern Monaco. La volontà di Douglas non è un segreto per nessuno”, sono state le sue parole.

Intanto, il giocatore ha collezionato fin qui con la maglia del Bayern Monaco ventidue presenze; appena uno il gol messo a segno nel corso della stagione corrente, nel 3-1 in casa dello Stoccarda. Era il 28 novembre 2020. Il suo rendimento, però, è stato sicuramente condizionato dalla frattura capillare nel piede che lo ha tenuto fermo ai box da febbraio in poi.