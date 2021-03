Juventus-Porto, Taremi alla vigilia: “Faremo il possibile per passare il turno, abbiamo una strategia”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Juventus-Porto.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, l’attaccante del Porto Mehdi Taremi si è espresso in vista del match in programma martedì sera all’Allianz Stadium. La compagine bianconera, dopo la sconfitta maturata nella partita d’andata, è chiamata a ribaltare il 2-1 dello scorso 17 febbraio.

“E’ una sfida importante, il Porto è una squadra importante. Dobbiamo concentrarci al massimo per 90 minuti e abbiamo una strategia per fare bene la partita. Faremo il possibile per passare il turno. La Juventus deve attaccante per forza? Ogni partita è diversa, vogliamo fare del nostro meglio. Non importa ciò che è successo, ora pensiamo a questa cercando di vincere”, sono state le sue parole.

OBIETTIVO – “La condizione fisica farà la differenza? Siamo una squadra importante, è normale in queste situazioni giocare così tanto. Siamo motivati nell’affrontare il miglior giocatore del Portogallo (Cristiano Ronaldo, ndr). Noi vogliamo vincere, non vogliamo pensare ad un pareggio o a perdere. Se pensiamo a questo abbiamo già perso. Abbiamo un buon piano, faremo del nostro meglio. Farò del mio meglio per la mia squadra, chiunque segnerà del Porto mi renderà felice. Io cerco di fare del mio meglio”, ha concluso.