Juventus-Porto, Pirlo alla vigilia: “Partita decisiva per la Champions, non per me. De Ligt e Chiellini…”

Parola ad Andrea Pirlo.

Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della Juventus, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Porto, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata in campionato contro la Lazio di Simone Inzaghi, alle possibili scelte di formazione. Ma non solo…

“Che tipo di partita deve fare la Juve? Molto tecnica perché credo che affronteremo una squadra compatta. Bisognerà sbagliare poco, cercare di allargare le loro maglie con pazienza. Non bisognerà avere fretta di sfondare centralmente, ma farli girare rapidamente da una parte all’altra. Dobbiamo ribaltare il risultato negativo dell’andata, dobbiamo essere al massimo delle nostre forze. Morata migliora sempre, è un giocatore intelligente e ambizioso, cerca sempre di documentarsi anche sugli avversari che va ad affrontare. McKennie come sta? McKennie sta abbastanza bene, ha questo problemino che si porta dietro. Sappiamo che ha un minutaggio limitato e anche nelle ultime apparizioni abbiamo cercato di gestirlo”, sono state le sue parole.

INFORTUNI – “Come stanno gli acciaccati? Stanno benino, oggi si sono allenati tutti. De Ligt ha fatto il riscaldamento con la squadra e poi a parte. Non sono al massimo ma è già tanto averli a disposizione per la gara di domani. Chiellini è recuperato? Chiellini sta abbastanza bene, si è allenato solo oggi col resto della squadra dopo tre settimane di stop. Non è al massimo ma penso possa essere a disposizione. Sorprese? Nessuna sorpresa, non mi piace fare il mago ogni partita. Se ho i giocatori a disposizione mi piace farli giocare nei loro ruoli, per fortuna abbiamo qualcuno in più a disposizione e sono soddisfatto. L’assenza di Danilo pesa perché è importante per noi, cercheremo di fare del nostro meglio con la formazione migliore”.

DA BERNARDESCHI A CR7 – “Con Bernardeschi ho parlato quest’estate in vacanza e gli ho prospettato l’idea di farlo giocare da terzino sinistro. Un ruolo che secondo me può fare molto bene, nelle sue possibilità per la forza fisica e per la corsa; arrivando da dietro può sfruttare le sue abilità. Ho pensato che avrebbe giovato alla sua carriera. Mi ha dato la sua disponibilità. Adesso si è messo in testa di poterlo fare anche lui, proseguiremo su questa linea. Domani può giocare dall’inizio come tanti altri. Arthur? Non è al top, ma avendo anche Danilo fuori è uno dei pochi che abbiamo a disposizione. Può partire dall’inizio e speriamo possa anche durare un po’. Ronaldo è carico, queste sono le sue partite. Ha avuto modo di riposare in questi giorni. Avevamo programmato un percorso di allenamenti con lui dopo lo Spezia, non vede l’ora di giocare queste partite”.

IL MATCH D’ANDATA – “L’abbiamo guardato e riguardato. Avevamo programmato di giocare in modo diverso, poi vai sotto per un errore tecnico dopo un minuto e le carte in campo cambiano. Noi abbiamo cambiato modo di giocare e loro anche, si sono abbassati e ripartivano. Dovevamo avere più lucidi e avere meno fretta nel trovare i varchi per far loro male. Dagli errori fatti all’andata cercheremo di trovare altre soluzioni. La pressione? Non ci tiriamo indietro, sappiamo di avere tutte le carte in regola per andare avanti. Senza sottovalutare la qualità del Porto, ma sapendo di poter passare il turno”.

FUTURO – “Decisiva per me? E’ una sfida importante e decisiva per il passaggio del turno. È come se fosse una finale. Per me non credo. È decisiva per la Champions League. Sappiamo quale sia la bellezza di giocare questa competizione, se c’è la possibilità di giocare queste sfida hai un’energia differente. La Champions League ti fa venire voglia di scendere in campo. Se sento che la mia panchina passa dalla gara di domani? Se dovessi pensare questo non sarei neanche venuto in conferenza. Questa è una partita importante ma io penso al mio progetto futuro, poi è la società che decide queste cose”, ha concluso.