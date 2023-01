Juventus, Pogba vicino al rientro: ‘il Polpo’ oggi parzialmente col gruppo

Manca sempre meno al rientro di Paul Pogba, pronto a lasciarsi alle spalle l'infortunio al ginocchio rimediato in estate, che lo ha costretto a rimanere ai box per la prima parte del campionato di Serie A e per il Mondiale in Qatar. Il centrocampista francese, infatti, questa mattina ha svolto parte dell'allenamento con i compagni. Come testimonia il video della seduta odierna diffusa tramite social dal club bianconero. Pogba non sarà a disposizione di Allegri per il big match di venerdì sera contro il Napoli, ma il conto alla rovescia per il suo ritorno in campo è già iniziato.