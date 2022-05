Juventus, Pogba saluta il Manchester United, si apre al ritorno in bianconero

Niente rinnovo tra Paul Pogba ed il Manchester United, dopo sei stagioni con i Red Evils, l'entourage del francese apre al ritorno in bianconero

Poche gioie e tante crepe all'interno della seconda avventura di Paul Pogba al Manchester United , club con cui si è legato fino a giugno 2022 e che lascerà a parametro zero una volta scaduto il contratto. Chiude la sua esperienza con i Red Evils con una Coppa di Lega ed un Europa League conquistate durante la gestione Mourinho , 233 presenze, 39 reti siglate e 51 assist sfornati. Un bottino un pò magro, condizionato soprattutto da una condizione fisica non brillante, i tanti infortuni non gli hanno permesso di trovare continuità e sicurezza nei propri mezzi, portandolo ad essere quasi un problema per la tifoseria dell'Old Trafford, da sempre molto esigente con i grandi calciatori che arrivano nel club più seguito al mondo.

Con un accordo contrattuale in scadenza ed una Juventus a cerca di un centrocampista di livello, è pronto ad aprirsi il tormentone estivo di calciomercato, che vede come protagonista il centrocampista francese, divenuto proprio un top player con la Vecchia Signora, tra il 2012 ed il 2016 e che adesso sembra pronta a riportarlo sotto la guida di Massimiliano Allegri, tecnico con cui Pogba è sempre riuscito ad esprimersi egregiamente. Un colpo a zero che i bianconeri fiutano con attenzione e l'incontro tra le parti sembra essere già avvenuto a quanto riferisce Sky Sport sul proprio sito ufficiale. Sul piatto un offerta che oscilla tra i 7,5 e gli 8 milioni di euro per quattro anni, ma occhio al ricco Paris Saint Germain, mosso in anticipo per assicurarsi il campione del mondo mettendo sul piatto un ingaggio molto simile a ciò che percepisce il classe 1993 a Manchester, ovvero 15 milioni a stagione. Si attendono sviluppi sulla calda vicenda riguardante Paul Pogba.