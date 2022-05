Juventus, Platini: “Hanno lasciato vincere la Serie A agli altri, scelta simpatica”

L'ex pallone d'oro si congratula col Milan, commentando anche la permanenza di Mbappé al PSG e ricordando l'Italia fuori dai Mondiali

"La Juventus è stata simpatica perché ha lasciato vincere gli altri dopo 9 anni di fila. Non può vincere sempre, è stata intelligente. Il campionato lo vince sempre la squadra più forte. Faccio i complimenti a Pioli, con cui ho giocato insieme. Mbappé resta al PSG? Ha fatto la sua scelta, non saprei. Quando negli anni '80 si cambiava squadra, la gente poteva essere arrabbiata perché non vedeva più il proprio beniamino in campo, ma ora i giocatori li vedi anche se cambiano maglia. Per il calcio francese è una buona notizia. Cosa ne penso di Theo Hernandez? Non lo conosco così bene, anche se sono francese. Italia fuori dai mondiali? È un peccato per due volte di seguito. Le cose non sono andate bene dopo aver vinto l'Europeo. Non qualificarsi per qualche rigore sbagliato è duro".