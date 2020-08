Juventus, Pirlo si presenta: “Non ho avuto tempo per pensare, porterò entusiasmo. CR7? Ci siamo parlati”

L’approdo sulla panchina della Juventus di Andrea Pirlo è stata una sorpresa per tifosi e addetti ai lavori.

Il campione del mondo del 2006 era stato inizialmente scelto dalla dirigenza bianconera per guidare l’U23 in Serie C, l’esonero di Maurizio Sarri gli ha però spianato la strada per la panchina della prima squadra. L’ex centrocampista dal piede più che raffinato con un passato anche in quel di Torino ha colto al volo con grande emozione questa occasione e si è (ri)presentato nell’odierna conferenza stampa.

“Voglio portare entusiasmo, quello che è mancato ultimamente. Voglio portare calcio propositivo, con grande padronanza del gioco. Due cose voglio dire: avere il pallone e quando si perde recuperarlo immediatamente, l’ho detto ai ragazzi. Cose a cui credo. Arthur? È forte, come abbiamo visto al Barcellona. Centrocampista di costruzione, può ricoprire più ruoli, lui tornerà molto utile in stagione. Non ho neanche avuto tempo di pensare dal passaggio dell’Under 23 alla prima squadra. Mi sono buttato a capofitto e non ho avuto tempo di pensare questa cosa. Sono convinto di essere al posto giusto nel momento giusto. Io e Ronaldo ci siamo sentiti, ieri abbiamo chiacchierato sul campo, abbiamo parlato di tutto del presente e del passato. Avremmo tempo – ha dichiarato Pirlo dalle parole raccolte da juvelive.it -, nelle prossime settimane di parlare più specifico. Dybala non è un problema, non è sul mercato. Avete messo voi queste voci in giro. Un giocatore per me molto importante. Mi sono sentito a mio agio. Da ieri sono il loro allenatore, per me non è strano, per loro un po’ sì. Conosco tante persone e per me non è un problema, mi sento molto bene. Obiettivi? Entusiasmo giorno per giorno. Lavorare tanto, far capire le dinamiche di gioco, rendere partecipi i giocatori: parlare facendo capire cosa vogliamo effettivamente. Rapporti umani in cui si parla di tattica. L’obiettivo della Juventus è quello di vincere, non è facile ma siamo qua per quello”.