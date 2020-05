Juventus, parola di Agnelli: “Vogliamo chiudere la stagione, c’è una strategia per ripartire”

La Juventus ha come obiettivo principale quello di riprendere la stagione.

Il club bianconero attraverso le parole del presidente, Andrea Agnelli, nel corso dell’assemblea di Lega, ha confermato la volontà di chiudere il campionato regolarmente. Queste le dichiarazioni rilasciate dallo stesso e riprese da Tuttosport.

“Mi associo ai complimenti e ai consensi unanimi per il lavoro del presidente Dal Pino e ne approfitto per ribadire un aspetto. Voi sapete che io non sono molto mediatico e che preferisco il silenzio: questo può aver portato ad interpretazioni errate sulla posizione della Juventus. Ribadisco con forza che noi abbiamo la ferma volontà di concludere la stagione 2019/2020. Iniziando gli allenamenti il 18 maggio e le partite a giugno ci sono modi e tempi per concludere la stagione rispettando le indicazioni della Uefa e dell’Eca”.