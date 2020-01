Juventus-Parma, CR7: “Era importante vincere, Lazio e Inter sono vicine. La mia doppietta…”

La Juventus allunga a +4 dall’Inter.

Sul campo dell’Allianz Stadium è andata in scena la sfida tra i bianconeri e il Parma, che si sono affrontati in occasione del posticipo sera della ventesima giornata di Serie A: i padroni di casa hanno trionfato grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, che ha vanificato la rete del momentaneo pareggio realizzato da Cornelius e ha regalato ai suoi tifosi tre punti fondamentali.

Al termine del match CR7 è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, esprimendo la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta e per i due gol realizzati: “La cosa importante era vincere oggi perché sapevamo che la Lazio e l’Inter sono vicine. I biancocelesti hanno vinto mentre i nerazzurri hanno pareggiato, quindi era fondamentale non fare passi falsi questa sera. La squadra ha giocato molto bene contro una compagine complicata da affrontare, sono molto contento di aver consegnato la vittoria alla mia squadra con la mia doppietta. Nel finale di gara eravamo un po’ nervosi perché il Parma ha portato molti uomini dentro la nostra area, la cosa che importa è comunque aver portato a casa l’ennesimo successo“.