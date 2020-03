Juventus, parla lady Rugani: “Positività di Daniele al Coronavirus? E’ stato uno shock, la testa mi è andata in cortocircuito”

Michela Persico racconta il suo calvario.

Prosegue il delicato momento vissuto da Daniele Rugani e Michela Persico, in isolamento, dopo essere risultati positivi al tampone per il Covid-19. Come da prassi, infatti, la bella conduttrice e il difensore stanno affrontando la quarantena in casa propria, rimanendo dunque distanti da amici e familiari. A raccontare il particolare periodo è la stessa Michela Persico, intervenuta in videochiamata nel corso della trasmissione “Live – Non è la D’Urso”, e soffermatasi a parlare del giorno in cui è venuta a conoscenza della positività del compagno.

“Quando ho saputo di Daniele ho trascorso 10 minuti infernali, con la testa in corto circuito e facendomi mille domande. Quando ti colpisce, ti svegli e provi uno shock. Daniele aveva accusato i classici sintomi del coronavirus, non si poteva sapere se si era positivi o meno perchè può colpire tutti. Il club, dati i suoi sintomi, ha ritenuto opportuno fare controlli. Nella sfortuna, sono stata contenta che la Juve l’abbia sottoposto al tampone”.

Pochi giorni dopo la notizia, lady Rugani, – anche lei risultata positiva al Covid-19 – ha annunciato di aspettare un bambino: “Ti poni domande sulla salute di Daniele, la tua e quella del bambino, senza avere risposte: in quel momento non sapevo a chi appellarmi, ho chiamato i miei genitori che tra l’altro sono di Bergamo”.