Juventus, Paratici: “Pirlo un predestinato, nessuna situazione Dzeko. Mercato? Sappiamo cosa vogliamo”

A tutto Fabio Paratici.

Prosegue incessante il lavoro della dirigenza della “Vecchia Signora”, per piazzare gli ultimi colpi di mercato in grado di garantire alla Juventus un campionato di vertice A fare il punto della situazione – toccando i temi più caldi in casa bianconera – è il ds Fabio Paratici, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” a pochi istanti dalla sfida dell’Allianz Stadium contro la Sampdoria.

“Pjaca? Ci fa molto piacere vedere Pjaca segnare. Siamo molto felici, è un giocatore di grandissima qualità. E’ un ragazzo speciale, ha avuto parecchi infortuni e speriamo che quest’anno possa tornare a essere quello che è. Abbiamo grandissima fiducia in lui e crediamo che Genova sia il posto giusto per dimostrare le sue qualità. Pellegrini? E’ un discorso da allargare ad altri giovani. Sono importanti per la squadra ma anche assi importanti della società. Parlo di Pellegrini ma anche di Pjaca stesso, Nicolussi e Portanova che sono qua con noi, di Frabotta. Dobbiamo cercare di creargli il percorso giusto per poter arrivare alla Juve un giorno e restarci in pianta stabile. I dirigenti, insieme all’allenatore, cercano di capire il percorso giusto per loro”.

“La situazione Dzeko può essere slegata da quella di Milik? Diciamo che non c’è una situazione Dzeko ma una situazione attaccante per la Juventus. Abbiamo bisogno di questo attaccante, sappiamo dove vogliamo arrivare e lavoreremo per questo con calma. Sappiamo bene dove vogliamo arrivare. Lavoriamo per avere un attaccante che stia insieme a Cristiano e Dybala. In questo momento ne cerchiamo uno. Abbiamo in testa i nostri obiettivi e cerchiamo di perseguirli con grande calma”.

Chiosa finale su Pirlo: “Per Pirlo di sorprendente c’è poco. E’ un predestinato. Questa parola dice tutto. Vive tutto con una normalità e serenità incredibile. Non sente pressione, ha sempre idee chiare, è lucido. Questo è quello che posso dire di questo inizio. E’ veramente una piacevole sorpresa per la serenità con cui allena”.