Juventus, Paratici intercettato sull’affare Lucca: “Sistemo tutto io, per il Pisa…”

Si alimenta ulteriormente il caos giudiziario che ha investito la Juventus , legato principalmente all'inchiesta "Prisma" sulle presunte plusvalenze fittizie per un totale di circa 155 milioni di euro e l'accusa di "false comunicazioni sociali, manipolazioni nel mercato, dichiarazioni fraudolente, fatture per operazioni mai effettuate, condotta da ostacolo all'attività di controllo e monitoraggio degli organismi preposti alla vigilanza". Tra gli atti dell'inchiesta della Procura di Torino, figurano anche alcune intercettazioni su conversazioni tra l'ex direttore sportivo della Juventus oggi al Tottenham , Fabio Paratici ed il direttore generale del Pisa , Giovanni Corrado. Oggetto di discussione tra i due dirigenti l'ex attaccante del Palermo, Lorenzo Lucca, passato al Pisa in serie B prima di approdare all'Ajax in Eredivisie. Di seguito uno stralcio della conversazione tra il ds degli Spurs ed il dg del club toscano.

"L’ho sempre fatto, l’ho fatto con Caldara… l’operazione devi farmela fare a me! Dammi retta, l’operazione la faccio io anche per il Pisa! Tu devi darmi solo le linee, il resto lo metto a posto io. L’ho fatto per il Genoa tutta la vita, l’ho fatto per l’Atalanta tutta la vita, l’ho fatto per il Sassuolo tutta la vita… Quando io ho i parametri dopo sistemo tutto …".