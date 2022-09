Juventus, opzione traghettatore accantonata: Allegri verso la permanenza in panchina

Juventus, idea traghettatore rinviata: fiducia a Massimiliano Allegri

La Juventus ha iniziato in modo travagliato la stagione, vincendo solo due partite contro Spezia e Sassuolo, uscendo battuta contro Benfica, Psg e Monza ed ha pareggiato con Sampdoria, Roma, Fiorentina e Salernitana. Un bottino di soli 10 punti in 7 gare disputate in campionato e ferma ancora a zero in Champions League. Dati che testimoniano difficoltà oggettive della formazione bianconera oggi guidata da Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese dopo una stagione da zero titoli e pochezza sulla proposta di gioco era stato mantenuto con forza dalla dirigenza piemontese sulla panchina della Vecchia Signora, confermando il mandato quadriennale che rappresenta il suo contratto, oggi in scadenza a giugno 2025. Una forza da non sottovalutare sul programma progettuale all'interno della Juve, che permette ampio margine di scelte allo stesso mister ex Milan. D'altro canto a margine di un inizio al quanto insufficiente, il club di proprietà di John Elkann, presidente di Exor è arrivato a fare delle riflessioni sul proseguo della gestione Allegri in quel di Vinovo.

La decisione sembra essere stata fatta, andare avanti con l'attuale allenatore nella speranza che il vento cominci a tirare nuovamente a suo favore, a partire dei rientri delle pesanti assenze di Federico Chiesa e Paul Pogba, tralasciando il caso Di Maria oggi sotto i riflettori per l'espulsione rimediata in casa del Monza. Era stata anche vagliata in casa bianconera, l'opzione di un possibile traghettatore fino al termine della stagione, via al momento accantonata fino a novembre, ovvero la pausa della sosta mondiali, questo quanto riferito da SportMediaset.

Si resta in attesa di aggiornamenti, con l'eventuali ipotesi di un ritorno di Antonio Conte al termine della stagione, sempre più pompata da buona parte della tifoseria Juventus, desiderosa di riavere alla guida della propria squadra del cuore l'attuale tecnico del Tottenham. Allegri rischia di non poter più sbagliare, e le prossime gare risultano essere già decisive per eventuali cambi di timone.