Juventus, ok Dybala ma il rinnovo slitta ancora: fissato nuovo incontro tra le parti

Paulo Dybala si prende i primi applausi dello Stadium.

La Juventus e Paulo Dybala tornano in campo per uno degli ultimi test pre-campionato. Gol, fascia da capitano e applausi: in attesa di giungere all'accordo definitivo per il prolungamento di contratto, la 'Joya', si mette in mostra esprimendo tutta la volontà di voler proseguire la propria avventura in bianconero.

Chiaro il messaggio sui social dedicato ai tifosi: “Ci siete mancati”.

Ma ora, archiviato il test contro l'Atalanta, è tempo di lavorare al rinnovo. Al momento non sussiste alcun accordo tra il club e l'entourage dell'ex Palermo: fermo alla proposta pre-Covid con 11 milioni fissi più eventuali bonus, a dispetto degli 8 milioni annui più bonus avanzata dalla Juventus. Nonostante ci sia ancora distanza tra domanda e offerta, sussiste da entrambe le parti la volontà di trovare un accordo. Previsto dunque un nuovo incontro, tra i vertici del club e l'agente di Dybala a fine agosto, quando il mercato sarà chiuso.