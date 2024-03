Juventus, obiettivo Champions League e programmi futuri: Allegri, aria di conferma

La Juventus sta attraversando un momento difficile e inaspettato, con solo una vittoria nelle ultime otto partite. Tuttavia, secondo l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" la società ha deciso di fare quadrato attorno all'allenatore MassimilianoAllegri, rassicurandolo sul presente e sul futuro. In caso di qualificazione alla Champions League, la Juventus intende con Max fino al 2024-25. Questa decisione è basata non solo su questioni economiche, ma anche su valutazioni tecniche e progettuali. La Juventus cercherà di rinforzare la squadra durante l'estate, ma dovrà anche prestare attenzione ai bilanci. Nonostante la caduta libera di febbraio-marzo, la Vecchia Signora è ancora in corsa per la qualificazione alla Champions League, e l'allenatore livornese potrebbe restare in caso di raggiungimento dell'obiettivo minimo, con un contratto rinnovato fino al 2026 a cifre più basse. Attualmente, la Juventus è terza in classifica, ma deve invertire la rotta per assicurarsi la qualificazione. Una volta raggiunto questo obiettivo, la società e Allegri si siederanno attorno a un tavolo per discutere dei programmi futuri, inclusi possibili acquisti, cessioni e rinnovi contrattuali. Tuttavia, al momento l'obiettivo principale è il ritorno in Champions League e una vittoria in Coppa Italia per evitare una terza stagione consecutiva senza titoli.