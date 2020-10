Juventus, nuovi casi di positività al Coronavirus: il comunicato del club

Nuovi casi di positività in casa bianconera.

Importanti aggiornamenti della Juventus relativa alla situazione Coronavirus. Come comunicato dal club piemontese tramite una nota diffusa nel pomeriggio, sono 5 i nuovi positivi rilevati a seguito dell’ultimo giro di tamponi effettuati a tesserati e staff. In particolare, si tratta di due giocatori e un membro dello staff dell’Under 23 e di un calciatore dell’Under 19. Di seguito, le note in questione.

U23 – “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa oggi la positività al Covid 19 di altri tre componenti del gruppo squadra U23: si tratta dei giocatori Bucosse e Wesley e di un componente dello staff. Radu Dragusin, di ritorno dal ritiro della nazionale rumena, è entrato in isolamento fiduciario a causa della riscontrata positività al Covid 19″.

U19 – “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di un giocatore dell’U19. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da oggi in isolamento fiduciario domiciliare. Questa procedura non consentirà di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.