Juventus, niente operazione per Pogba: programma e tempi di recupero

Paul Pogba ed i medici optano per la terapia conservativa

Mediagol ⚽️

Giorni di ansia per condizioni fisiche di Paul Pogba, il cui ritorno alla Juventus - avvenuto solo poche settimane fa - aveva acceso la piazza bianconera. Dopo l'infortunio rimediato a Los Angeles, le sensazioni sui tempi di recupero del "Polpo" erano infatti tutt'altro che buone: rientro in campo nel 2023, che avrebbe costretto il giocatore a saltare il Mondiale in Qatar con la sua Francia, campione del mondo in carica.

Un po' a sorpresa invece, dopo il consulto medico e insieme allo staff, il calciatore ha deciso di non operarsi preferendo una terapia conservativa che gli farà evitare il lungo stop. Un'opzione che, però, non garantisce la risoluzione totale del problema del francese, la cui terapia prevede adesso tre settimane in palestra e piscina, con fisioterapia e due settimane in campo con lavoro atletico differenziato.

Pogba tornerà, dunque, in campo già a settembre in occasione della sfida contro la Salernitana in programma l'11 settembre. Saranno quindi in totale solo cinque partite di Serie A in cui il francese resterà ai box, ovvero quelle contro il Sassuolo, la Sampdoria, la Roma, lo Spezia e la Fiorentina.