Juventus, niente Italia per l’ex Pirlo: sarà il nuovo tecnico del Karagumruk

Dopo un anno sabatico torna in pista l'ex tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, prossimo a diventare l'allenatore del Karagumruk in Turchia

Dopo una sola stagione lontano dalla panchina e dal rettangolo verde, Andrea Pirlo è prossimo ad iniziare una nuova avventura lontano dall'Italia. L'ex iconico centrocampista di Inter, Milan e Brescia è stato tecnico della Juventus nella stagione 20/21, debuttando nel medesimo anno nel ruolo di allenatore. Un'avventura conclusasi dopo un solo anno, interrompendo a metà il percorso biennale inizialmente intrapreso dalla dirigenza torinese, per poi sconfessarlo richiamando alla guida della Vecchia Signora, Massimiliano Allegri . Nonostante le vittorie di Coppa Italia e Supercoppa Italiana aggiunte in bacheca da Pirlo, viste le delusione in campionato e Champions League Agnelli e dirigenza bianconera hanno deciso di intraprendere un altro tipo di strada.

Il futuro per il mister bresciano è all'estero con il club più italianizzato della Turchia, il Karagumruk. L'ottava forza del campionato turco, secondo AlfredoPedullà.com, è pronta ad offrire un contratto annuale all'ex Inter, che sembra in procinto di accettare e tornare in pista dopo un anno di assenza, e chissà che sia proprio nella Super Lig, che trovi il suo giusto contesto per rilanciare le sue idee di un calcio moderno e voltato all'attacco.