Juventus-Napoli, Supercoppa Italiana e calciomercato al Mapei Stadium. Carnevali: “Vedrò Paratici per Scamacca”

Stasera incontreremo Paratici, ma è ancora lunga. Non c’è tanta possibilità in questo momento nel fare investimenti, visto l’attuale momento

L’AD del Sassuolo conferma l’incontro con i dirigenti bianconeri, al seguito della squadra allenata da Andrea Pirlo che in serata contenderà al Napoli la Supercoppa Italiana al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia e proprio questa trasferta ha dato la possibilità di intensificare i contatti con il Sassuolo, ovvero la società che detiene la proprietà del cartellino dell’attaccante attualmente al Genoa.

Tanti i nomi circolati in chiave mercato nelle ultime settimane in orbita bianonera, ma il club sembra aver individuato il Gianluca Scamacca l’uomo giusto al quale affidare il ruolo di “quarta punta”. Prendere un centravanti che vada a completare in maniera definitiva il reparto offensivo messo a disposizione di Andrea Pirlo è il grande obiettivo che la Juventus si è prefissata nel corso di questa sessione invernale di calciomercato.