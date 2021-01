Juventus-Napoli, Sconcerti: “La classifica parla chiaro, match di Supercoppa aperto a tutti. Mandzukic-Milan? Ho la mia idea”

Poco meno di 24 ore al match di Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli.

Nel corso del format radiofonico “Stadio Aperto”, il noto giornalista e direttore di TMW Radio, Mario Sconcerti, ha risposto ai quesiti di Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini sugli ultimi verdetti di Serie A dopo il derby d’Italia, la vittoria del Milan nella trasferta di Cagliari e la sfida di Supercoppa italiana Juventus–Napoli.

“Il Milan è una squadra unita e coesa, si sa moltiplicare facilmente. Ieri ha usufruito anche di errori arbitrali, ma non è il problema della partita: una regola del campionato dice che due volte su tre chi arriva primo a meta strada vince e quindi meritano di essere presi sul serio”.

L’AFFARE MANDZUKIC AL MILAN – “Non so come stia, ma vedo che questi atleti sono duri a morire. Ora c’è una squadra completa, con giovani e punte d’età avanzata, che sta dominando il campionato”.

IL PUNTO SULLA JUVENTUS – “La Juventus non è più una squadra, sono spezzati dall’infortunio di De Ligt, dal non-recupero di Chiellini ed è normale che Bonucci da solo non basti. In più a questa difesa si aggiunge un centrocampo che non c’è, dove mancano i nomi, e uno schema che non aiuta nessuno. Questo 4-2-2-2 avrebbe bisogno di unità invece vedo individui e silenzi, come quelli del suo allenatore”.

IL NAPOLI E LE CHANCE IN SUPERCOPPA – “Il Napoli è squadra completa, e ricordiamoci che vanno aggiunti anche Osimhen e Mertens. Oggi c’è comunque Petagna, che segna anche se non moltissimo, e aiuta tantissimo gli altri ad andare in porta. Le due partite del fine settimana loro e della Juve non possono essere prese a modello, ma credo che il Napoli sia in grado di eliminare la Juventus come di essere eliminato, la partita è aperta, ma non è un caso se sono davanti in classifica”.