Juventus-Napoli, Pirlo: “Gara importante per la classifica, in sintonia con quello che dice l’ASL”

Nella serata di mercoledì 7 aprile la Juventus affronterà il Napoli nel recupero della 3a giornata di campionato.

I bianconeri e i partenopei non disputarono il match previsto inizialmente lo scorso ottobre a causa della mancata partenza alla volta di Torino degli azzurri fermati dall’ASL locale. Una gara che ha una valenza davvero importante, infatti le squadre in classifica sono a pari punti e si stanno giocando l’ingresso alla prossima Champions League. Il tecnico della compagine torinese, Andrea Pirlo, in vista della gara dell’Allianz Stadium ha parlato così nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia.

“Io ho un contatto quotidiano col presidente, ci diciamo tutte le cose che succedono. Abbiamo questo tipo di rapporto, sapevo di questo incontro e sono al corrente anche della sua fiducia, su questo non ho alcun dubbio. Poi è normale che sta a me dimostrare di poter essere l’allenatore dell’anno prossimo. Noi come sempre rispettiamo il protocollo, siamo sempre in sintonia con quello che dice l’ASL di Torino e quindi la giocheremo. Sarà una gara importante per la classifica. Loro attraversano un ottimo momento e vengono da buoni risultati. Vorranno fare risultato ma noi abbiamo la stessa ambizione e faremo del nostro meglio. Spero sia una bella partita in cui entrambe le squadre proveranno ad imporre il proprio gioco”.