Juventus-Napoli, Lo Monaco: “Si va verso il rinvio”. Riunione in corso in FIGC. Le ultime

Juventus-Napoli è a rischio rinvio.

Il Napoli, si sa, nella giornata di ieri non è partito alla volta del Piemonte, dove alle ore 20.45 dovrebbe andare in scena la sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Dovrebbe sì, perché ancora non è certo se l’incontro si disputerà o meno. La ASL Campania, infatti, ha bloccato la partenza degli azzurri a seguito della positività al Coronavirus di Zielinski e di Elmas. Poi, in serata, la forte presa di posizione della società bianconera che, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che gli uomini di Andrea Pirlo scenderanno regolarmente in campo.

La posizione del Napoli, però, non cambia: Lorenzo Insigne e compagni non raggiungeranno Torino, e la squadra stasera o al massimo domani andrà in ritiro a Castel Volturno, dove trascorrerà la quarantena. Nessuno – come informa ‘La Gazzetta dello Sport’ – potrà abbandonare l’hotel, né i giocatori potranno fare ritorno nelle rispettive abitazioni al termine degli allenamenti, perché la Regione Campania gliel’ha vietato. Inoltre, domani mattina tutti si sottoporranno ad un nuovo tampone.

Juventus-Napoli, per la Lega la gara resta in programma: il comunicato

Ciò nonostante, la Juventus ha deciso di continuare a tenere fede al suo programma pre-partita, svolgendo l’allenamento di rifinitura alla Continassa. Tuttavia, nonostante la Lega di Serie A abbia stabilito che si debba giocare, la gara potrebbe essere rinviata. “Si va verso questa strada, Juventus-Napoli sarà rinviata a data da destinarsi. La circolare del 2 ottobre della Lega Calcio parla chiaro. Il provvedimento dell’Asl è legittimo, la norma è chiara”. Lo ha dichiarato Pietro Lo Monaco, consigliere della Figc, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’. Intanto, è in corso una riunione straordinaria in FIGC per prendere una decisione.

