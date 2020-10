Juventus-Napoli, la ASL vieta la trasferta ai campani. L’annuncio del club bianconero: “Noi regolarmente in campo”

Serie A nel caos.

Momenti di tensione nel massimo campionato italiano dopo il massiccio numero di giocatori risultati positivi negli ultimi giorni. A finire nel mirino questa volta è Juventus-Napoli: la squadra azzurra, proprio alla vigilia del big match, è stata fermata dall’ASL e per questo costretta a saltare la sfida dell‘Allianz Stadium dopo la positività al tampone riscontrata in Zielinski ed Elmas. Una situazione divenuta ancora più spinosa dopo il recente comunicato del club bianconero che, tramite i propri canali ufficiali, avrebbe annunciato la presenza della prima squadra in campo nonostante l’assenza dei campani.

“Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A”. il comunicato del club bianconero.