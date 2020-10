Juventus-Napoli, il tweet del club azzurro dopo decisione Giudice Sportivo: “Fiducia in appello”

I partenopei rispondono con un tweet dopo la decisione del Giudice Sportivo relativa a Juventus-Napoli.

Arriva il commento del Napoli a seguito della sentenza che ha stabilito il 3-0 a tavolino in occasione della mancata sfida dell’Allianz Stadium, tra bianconeri e azzurri, che si sarebbe dovuta disputare a Torino domenica 4 ottobre.

“La SSCN da sempre rispetta le regole e la legge. Attende con fiducia l’esito dell’appello credendo fermamente nella Giustizia”, si legge sull’account social del Napoli.

Una decisione durissima quella del Giudice Sportivo che, oltre a disporre il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri, ha deliberato un punto di penalizzazione in classifica per i campani. Decisione a seguito della quale, il Napoli, come si evince dall’ultimo comunicato diramato dal club, ha prontamente presentato ricorso.