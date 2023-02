Juventus-Nantes, Allegri: “In Europa mai facile. Ora una finale in casa loro”

La Juventus non va oltre il pari contro il Nantes nell'andata dei sedicesimi di Europa League . Al vantaggio bianconero di Vlahovic risponde Blas per l'1-1 finale. Nei minuti di recupero del secondo tempo polemiche per un possibile rigore a favore della Juventus , non convalidato dal direttore di gara dopo un lungo consulto con il VAR. Al termine del match dello "Stadium", il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sapevamo delle difficoltà, vincere in Europa non è facile. Il calcio è tremendo: nell'unica situazione dove dovevamo far fallo, è scivolato Bremer e abbiamo preso gol. Abbiamo rallentato, siamo andati piano, abbiamo preso uno schiaffo e abbiamo reagito. Ora c'è una finale secca in campo loro: sarà diversa, entrambe devono vincere, c'è il 50% come per loro. La palla è girata veloce ma poi non lo ha fatto, dopo, perché la tenevamo troppo ferma in alcune zone. Ci sono mancati gli inserimenti delle mezzali, servirà lavorare"