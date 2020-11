Juventus, Morata non si abbatte: il messaggio social dell’attaccante bianconero

La Juventus non riesce a spiccare il volo in campionato dove è arrivato l’ennesimo pareggio dopo la vittoria ottenuta in casa dello Spezia.

I bianconeri hanno impattato per 1-1 in casa della Lazio al termine di una partita che ha visto gli uomini guidati da Andrea Pirlo non concretizzare le tante occasioni da gol create. Il gol del momentaneo vantaggio era stato firmato dal solito Cristiano Ronaldo che nel corso del match ha anche centrato un incrocio dei pali. A rovinare i piani del club piemontese ci ha però pensato Felipe Caicedo che al 93′ ha messo a segno il solito gol che ha permesso ai biancocelesti di strappare un fondamentale punto. Non si abbatte Alvaro Morata che attraverso il proprio profilo instagram si è proiettato al futuro e rincuorato i propri compagni di squadra.

Lazio-Juventus, Pirlo: “Soddisfatti della partita disputata, peccato per gli ultimi 10 secondi. Meritavamo qualcosa in più”

“L’obiettivo resta sempre lo stesso. Andiamo Juventus”.