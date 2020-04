Juventus, Moggi: “Icardi? Con CR7 e Dybala farebbe panchina. Ecco il sostituto perfetto di Higuain”

Il commento di Luciano Moggi.

E’ trascorso più di un mese da quando il Governo italiano ha deciso di dare il via al lock-down, iniziando un periodo di quarantena fondamentale per limitare la diffusione del Coronavirus: una decisione che sta lentamente dando i suoi primi risultati positivi, con il numero dei tamponi risultati positivi che sta iniziando a scendere giorno dopo giorno e con un aumento radicale dei pazienti guariti e non più bisognosi di un posto in terapia intensiva.

A commentare la possibile ripresa del campionato di Serie A è intervenuto Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, il quale si è espresso così durante un’intervista ai microfoni di Radio Bianconera: “Il campionato? Dovrebbe ripartire perché ci sono dei problemi economici che gravano sulle società di calcio. Se non dovesse ripartire molti andrebbero con i libri in tribunale. Nessuna formula strana, se si riparte bisogna andare fino alla fine, poi che sia favorita la Juventus o la Lazio non lo so. Con cinque cambi penso che la Juventus sarebbe favorita perché ha una rosa più lunga, ha dei titolari anche in panchina. La Lazio però quando è stato fermato il campionato era la squadra che giocava meglio di tutte, quindi bisogna vedere cosa succederà ora che si riprenderà. Sicuramente sarà una lotta tra Lazio e Juventus, non penso che l’Inter possa rientrare“.

Sulla situazione di Gonzalo Higuain, che potrebbe non ritornare in Italia e restare in Argentina per sostenere la madre: “Non penso andrà via subito per interesse reciproco, se ci sarà la rottura sarà a fine campionato. La Juventus sicuramente vuole un calciatore diverso da Higuain, che riempie l’area di rigore, e questo è Milik del Napoli. Più Milik o più Icardi? Io direi, ed è un pensiero mio, che Icardi sta fermo negli ultimi 16 metri ad aspettare il pallone, non ha senso avendo già Cristiano Ronaldo e Dybala che quando hanno la palla vanno a cercare la porta. Alla Juventus Icardi sarebbe servito poco. Se Higuain fa la riserva di Dybala e Ronaldo, immaginate un po’ cosa farebbe Icardi in una squadra dove ci sono giocatori che dettano legge. Mi sembra inconcepibile, Icardi finirebbe spesso in panchina perché gli altri due sono insostituibili“.

Infine, sulle possibili operazioni di calciomercato della Juventus: “Perché non pensare più a centrocampo? Io aggiungerei qualche giocatore pensante a prescindere dagli attaccanti. A Sarri piacerebbe molto Jorginho, anche perché Pjanic ora ha cambiato gioco e gioca per lo più davanti alla difesa. Alla Juventus serve qualcuno che dalla trequarti in su sappia servire i compagni e Jorginho sarebbe il giocatore ideale“.