Juventus, Moggi: “Dybala all’Inter? Ormai rinforziamo l’avversario. Ai miei tempi…”

Terminato il campionato di Serie A, è tempo di calciomercato. A tenere banco il divorzio tra la Juventus e Paulo Dybal a, dopo che "La Joya" ha vestito la maglia bianconera per sette stagioni. Sull'attaccante argentino, che in Italia ha anche indossato la maglia del Palermo dell'allora patron Maurizio Zamparini , tanti i rumors di mercato, che vedrebbero tra le possibili destinazioni l' Inter di Simone Inzaghi . Sul possibile passaggio in nerazzurro di Dybala , si è espresso l’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi , nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Bianconera.

“Perisic è andato al Tottenham di Conte perché gli stipendi sono più ricchi e pagano di più in Premier League. Poi l’Inter avrebbe fatto fuoco e fiamme per non darlo alla Juventus. Non fa come noi che le mandiamo Dybala. Fa esattamente il contrario e penso che questa sia una cosa un po’ producente allontanare i migliori dalla squadra che può essere l’avversario diretto nel prossimo campionato. Io ero abituato a toglierli i giocatori migliori all’Inter. Adesso se glieli diamo, diventa un problema”.