Juventus-Milan, insulti razzisti a Maignan: avviate indagini per trovare responsabili

Spopola un video in cui si sente una persona bestemmia e insultare il portiere francese: Juventus al lavoro per trovare i responsabili

Increscioso episodio, quello verificatosi nel corso della sfida tra Juventus e Milan, andata in scena domenica scorsa. Durante il riscaldamento delle squadre, infatti, una persona ha bestemmiato e insultato il portiere francese apostrofandolo con "Negro, scimmia". A catturare la scena un telefono di altri spettatori, che ha ripreso tutto. Il video, diventato subito virale in rete, mette in luce che l'urlo arriverebbe proprio dalla curva nord dell'Allianz Stadium. La Juventus ha attivato le procedure per individuare il responsabile.