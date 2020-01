Juventus, Matuidi: “Lazio e Inter, lotta a tre per lo scudetto. Champions League? Vogliamo la finale”

L’ambizione di Blaise Matuidi.

Dopo la straripante vittoria contro il Cagliari condita dalla strepitosa tripletta di Cristiano Ronaldo, la Juventus è subito tornata a lavoro per preparare il big match contro la Roma, che sarà fondamentale per le sorti del campionato: con una vittoria, i bianconeri riuscirebbero infatti a conquistare il titolo di Campioni d’Inverno senza bisogno di aspettare il risultato della sfida tra l’Atalanta e l’Inter.

A parlare della bellissima vittoria contro i sardi è intervenuto Blaise Matuidi, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “La partita è stata molto intensa, con grande palleggio e tanti gol, quindi siamo in fiducia adesso. Dopo la sconfitta contro la Lazio per noi è stato un passo avanti. Dobbiamo giocare così per fare ancora meglio“.

La lotta scudetto si fa sempre più complicata, dal momento che oltre agli uomini di Antonio Conte c’è anche la Lazio di Simone Inzaghi, che dopo nove vittorie consecutive si è candidata con convinzione alla vittoria del campionato: “Lotta a tre? È ancora troppo presto per dirlo, Inter e Lazio stanno facendo una stagione incredibile. Noi siamo ancora qui, alla Juve si gioca sempre per vincere tutti i trofei possibili. In Champions siamo agli ottavi, ci sono due partite da vincere per passare il turno. Poi vedremo cosa succederà, dipende da tante cose“.

Proprio la Champions League è l’obiettivo prioritario dei bianconeri, che con la guida di Maurizio Sarri proveranno a conquistare il tanto ambito trofeo che nemmeno Massimiliano Allegri è riuscito a vincere. Un’ambizione che la Juventus deve perseguire già dagli ottavi di finale, dove affronterà il Lione: “Siamo una delle squadre con l’ambizione di arrivare in finale, però sarà molto difficile. E dobbiamo pensare prima agli ottavi“.

Roma-Juventus, Matuidi: “Sarà un match ostico, ci faremo trovare pronti. Veretout-Diawara? Hanno grandi qualità”