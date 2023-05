Juventus, manovra stipendi: accettato il patteggiamento, 718 mila euro di multa

E' terminata poco prima delle 13:00 l'udienza presso il Tribunale Federale Nazionale della Figc per il caso Juventus sulla manovra stupendi, dopo la penalizzazione per quanto concerne l'inchiesta Prisma . Il club bianconero, tramite il Chief Football Officier Calvo ed il presidente Ferrero , ha deciso di chiedere il patteggiamento ed una maximulta. Richiesta accettata dal TFN, con la società piemontese che rinuncerà, dunque, ai ricorsi.

Pertanto, la Juventus - secondo quanto riportato da SkySport - dovrà pagare un'ammenda di 718 mila euro e non subirà ulteriori penalizzazioni in termini di punti in classifica. Nessun patteggiamento, invece, per Andrea Agnelli, che andrà a processo il prossimo 15 giugno.