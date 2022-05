Juventus, l’Under 23 batte la Pro Vercelli e passa il turno: “Orgogliosi di voi”

Corsara sul campo della Pro Vercelli, per la prima volta la Juventus Under 23 conquista l'accesso alla fase nazionale dei playoff di Serie C

La Juventus Under 23 si è qualificata alla fase Nazionale dei playoff di Serie C per la prima volta nella storia del club bianconero. Il successo esterno contro la Pro Vercelli ha permesso, dunque, alla squadra di Zauli di staccare il pass per il turno successivo. E nel frattempo la prima squadra ha fatto i complimenti all'U23. "Orgogliosi di voi", il commento su Twitter.