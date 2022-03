Juventus, Locatelli: “Villarreal? Tifosi 12° uomo, atteggiamento sarà determinante”

Le parole del centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, alla vigilia della sfida Champions contro il Villarreal

"Quale sarà la chiave della partita? L'atteggiamento che avremo. Non possiamo sbagliarlo, servirà fame di vincere, vogliamo portare a casa la vittoria. Ci siamo uniti come gruppo, l'aria è differente. Ci sono state difficoltà iniziali, il gruppo sta andando benissimo e siamo molto felici di questo. Sono felice di come stiamo facendo, in questa posizione posso attaccare gli spazi: dobbiamo continuare su questa strada. Cosa mi ha colpito? La mentalità di questa società. Ti entra, dal primo giorno. O ti adatti o non puoi stare alla Juve: è una mentalità unica, questa è una cosa importante. C'è un mister che ci guida, dobbiamo seguirlo, i margini di miglioramento sono ampi".