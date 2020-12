Juventus, l’ex tecnico Lippi: “La Signora non farà più figuracce come contro la Fiorentina. Scudetto? Giochi ancora aperti”

Marcello Lippi ha rilasciato un’interessante intervista al Qs – La Nazione

L’ex ct della Nazionale azzurra e tecnico bianconero parla del campionato italiano e della lotta scudetto, tornando anche sul 3-0 della Fiorentina in casa della Juventus.

Di seguito un estratto delle dichiarazioni dell’ex tecnico della “Vecchia Signora”.

“L’Inter una candidata al titolo, così come il Milan, che non sta lassù per caso. Tutti i giochi sono ancora aperti. E lo resteranno a lungo. La Juventus? Non è per niente tagliata fuori. Certo, se gioca come contro la Fiorentina non va da nessuna parte, ma stia sicuro che figuracce così la Signora non ne farà più”.

L’ITALIA – “Vedo un processo di crescita molto incoraggiante. Ora abbiamo una Nazionale che può giocarsela con tutti. C’è una consapevolezza che un po’ ricorda la crescita del mio gruppo” – queste le parole dell’ex commissario tecnico dell’Italia, Campione del Mondo in Germania nel 2006, Marcello Lippi