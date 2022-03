Juventus, l’ex Tacchinardi: “Dybala? Ultimi anni problematici, sto con la società”

Le dichiarazioni di Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, a proposito del mancato rinnovo di Paulo Dybala in bianconero

A fine stagione sarà rottura tra Paulo Dybala e la Juventus. La dirigenza bianconera ha fatto sapere nei giorni scorsi che il contratto della Joya non sarò rinnovato, l'argentino sarà libero di accasarsi a parametro zero dove vorrà. L'ex Palermo lascerà il club bianconero dopo sette anni di permanenza. Sulla questione è intervenuto Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport: