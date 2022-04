Juventus, l’ex Palermo Schelotto: “Il futuro di Dybala? Rispondo così”

L'ex allenatore del Palermo Schelotto ha commentato così l'addio di Paulo Dybala alla Juventus pensando anche alla prossima destinazione della "Joya"

Guillermo Barros Schelotto , ct del Paraguay ed ex allenatore, seppur per una breve parentesi, del Palermo , è intervenuto ai microfoni di TuttoJuve per discutere sul futuro di Paulo Dybala , connazionale argentino che concluderà la propria avventura con la Juventus al termine della stagione:

"Chi ci perde di più tra Juventus e Dybala? Ci perdono entrambi, ma la Juventus avrà la forza economica per sostituirlo al meglio e Dybala troverà sicuramente una squadra alla sua altezza. Il bello del calcio, se possiamo definirlo così, è proprio questo, anche Messi non è rimasto per sempre al Barcellona e Ronaldo dopo tanti anni è voluto andar via dal Real Madrid. Per cui è davvero difficile restare a lungo all'interno dello stesso club. Dove giocherà Dybala? E' una decisione molto personale, a lui non posso che augurare di scegliere una squadra alla sua altezza".